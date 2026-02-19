 / Attualità

19 febbraio 2026

Cairo, il castello torna a brillare grazie alla nuova illuminazione

L’intervento è stato realizzato con il project financing di Enel X

Una buona notizia per gli amanti del patrimonio e della città: il castello di Cairo Montenotte torna a illuminarsi grazie a un nuovo impianto realizzato con il project financing di Enel X. L’intervento valorizza uno dei simboli storici del centro, rendendolo ancora più visibile e suggestivo anche nelle ore serali.

Ma non finisce qui: proseguono i lavori per illuminare il sentiero di accesso al castello, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, fruibilità e qualità degli spazi.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Ghione, sottolinea: "Quando un luogo si accende, non è solo luce: è identità, cura e futuro. Puntiamo a completare l’intervento entro l’estate, passo dopo passo". 

Graziano De Valle

