Attualità | 14 febbraio 2026, 07:56

Cairo, lavori sul sentiero del castello: a breve la posa dei paletti della nuova illuminazione

L’assessore Ghione fa il punto: "Il 23 febbraio dovrebbero partire anche i lavori al corpo servizi interni, con sistemazione delle pietre e riqualificazione dei bagni"

Cairo, lavori sul sentiero del castello: a breve la posa dei paletti della nuova illuminazione

Proseguono gli interventi di riqualificazione lungo il sentiero pedonale che da Corso Verdese conduce al castello. Dopo la chiusura del percorso, scattata lo scorso 16 gennaio, il cantiere entra ora in una fase decisiva.

L’opera rientra nel project financing con Enel X ed è stata autorizzata dalla Soprintendenza, che ha anche indicato la tipologia dei segnapassi da installare, in linea con il contesto storico e paesaggistico dell’area.

"Hanno finito di gettare i plinti e ora dovrebbero iniziare con la posa dei nuovi paletti di illuminazione - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cairo Montenotte, Fabrizio Ghione. "Il 23 febbraio dovrebbero inoltre partire i lavori al corpo servizi interni: sistemazione delle pietre e riqualificazione dei bagni del locale".

L’intervento si è reso necessario a seguito dei gravi e ripetuti atti vandalici che negli anni hanno compromesso il precedente impianto di illuminazione, rendendolo di fatto inutilizzabile. Secondo quanto riferito dall’amministrazione, non era più possibile intervenire con semplici opere di manutenzione: da qui la scelta di un rifacimento completo.

Graziano De Valle

