Festa della Donna al Molo 8.44: in arrivo una giornata speciale

L’8 marzo si avvicina e al Molo 8.44 stanno preparando una Festa della Donna tutta da vivere.
Una giornata pensata per celebrare la bellezza, l’energia e l’unicità di ogni donna, con esperienze dedicate e momenti da condividere.
I dettagli del programma saranno svelati a breve, ma si può già anticipare che il centro si trasformerà in uno spazio di scoperta, cura e ispirazione al femminile.
Nel frattempo, questo è il momento perfetto per concedersi un po’ di shopping: sono ancora attive promozioni su tanti prodotti nei negozi del Molo 8.44, ideali per regalarsi (o farsi regalare) qualcosa di speciale.
E non è tutto: stanno arrivando anche le nuove collezioni primavera–estate, con novità di stagione, colori freschi e tendenze tutte da scoprire.