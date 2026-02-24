Data center: le soluzioni eVISO per connessioni e gestione energetica

Tra il 2023 e il 2025 in Italia sono stati investiti 7,1 miliardi di euro in nuove infrastrutture e capacità IT e per il periodo 2026–2028 risultano annunciati 83 nuovi progetti per un valore potenziale di 25,4 miliardi di euro. A fine 2025, la potenza IT installata nel Paese ha raggiunto 609 MW (Fonte: Osservatorio Data Center, Politecnico di Milano – www.osservatori.net/data-center).

Allo stesso tempo, secondo i dati aggiornati a inizio 2026 sul portale Econnextion di Terna, le richieste di connessione alla rete elettrica per nuovi Data Center e ampliamenti superano le 400 istanze, per una potenza complessiva richiesta prossima agli 80 GW, confermando il ruolo crescente dei Data Center nella domanda elettrica nazionale.

Grazie alla piattaforma proprietaria di intelligenza artificiale e all’esperienza maturata nel monitoraggio energetico in ambito industriale, eVISO è in grado di offrire supporto completo alle società che stanno realizzando un data center nuovo o che stanno ampliando uno esistente, offrendo servizi quali stima della potenza necessaria, gestione dell’intero iter DSO (dalla richiesta di connessione al monitoraggio avanzato delle pratiche) fino al supporto per incrementi di potenza e alla fornitura energetica continuativa.

Carlo Cigna, Chief Technology Product Officer di eVISO, ha commentato: “Il settore dei data center richiede oggi un paradigma di gestione energetica sempre più sofisticato. La piattaforma proprietaria di AI permette ad eVISO di affiancare gli operatori sul fronte della fornitura energetica, nel monitoraggio dei consumi, nella gestione dei dati e nell’integrazione tecnologica, aspetti oggi fondamentali per infrastrutture così energivore. Con eVISO, infrastrutture digitali ed energetiche dialogano in modo fluido, garantendo affidabilità e performance su scala industriale”.

Sul fronte operativo, eVISO mette a disposizione strumenti avanzati di telemetria in tempo reale, reportistica dettagliata, alert automatici su anomalie o picchi di carico, analisi predittive per il capacity planning e dashboard personalizzate che consentono ai clienti un controllo diretto, semplice e immediato dei consumi. L’esperienza consolidata nella gestione di carichi critici, unita ad infrastrutture operative ridondate e monitoraggio continuo della continuità elettrica, garantisce ai Data Center un servizio progettato per la massima affidabilità. L’intero flusso energia-IT è coordinato tramite un unico desk, che integra procedure, dati e tecnologia, offrendo un modello di governance chiaro e trasparente.

Tra i progetti già avviati, eVISO sta supportando clienti nel Nord Est Italia nell’allestimento di nuovi Data Center, gestendo posa del contatore, aumento di potenza e tutto l’iter tecnico‑amministrativo collegato alla connessione in rete.

In un contesto in cui tempi autorizzativi, disponibilità di capacità di rete e pianificazione energetica rappresentano variabili fondamentali, la gestione strutturata dell’iter di connessione e del fabbisogno elettrico diventa un fattore abilitante per il rispetto delle tempistiche di investimento.

Per valutare preliminarmente il fabbisogno di potenza, analizzare scenari di connessione o approfondire soluzioni di monitoraggio e governance energetica dedicate ai Data Center, è possibile contattare il team eVISO all’indirizzo datacenter@eviso.it