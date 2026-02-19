A Mondovì arriva il “Fuori Tutto” invernale

Prove di primavera… In occasione della quarta domenica del mese con la concomitanza del mercato retró dell’antiquariato a Mondovì arriva il “Fuori Tutto”! Dopo il successo delle calde edizioni estive, nel centro commerciale naturale di Breo sbarca il format ‘freddo’: venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 febbraio 2025 vetrine accese e… ‘affari di fine stagione’ in coincidenza con la fine del periodo dei saldi invernali.

Il “Fuori Tutto” è organizzato dall’associazione “La Funicolare” dei commercianti del centro storico di Mondovì che sostiene l’evento con l’intento di proporre tre giornate ideali per conoscere le attività commerciali del centro, trasformando le vie e le piazze del borgo in una vera e propria festa dello shopping. Un passeggio in totale sicurezza, abbinando shopping e visite culturali. L’area interessata è quella del quartiere di Breo, dalle Piazze Santa Maria Maggiore, San Pietro e Cesare Battisti; via Piandellavalle, via Sant’Agostino, via Beccaria, vicolo del Moro e corso Statuto.

Per maggiori informazioni cliccare qui: https://lafunicolaremondovi.it/2026/02/18/a-mondovi-arriva-il-fuori-tutto-invernale-2026/