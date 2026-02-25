A Savona inaugurati i Giardini Renata Scotto: dedicato all'artista savonese lo spazio antistante il teatro Chiabrera

Ha portato il nome di Savona nel mondo e il Comune ha deciso di dedicare a Renata Scotto lo spazio antistante al Teatro Chiabrera. Su palco del teatro cittadino, nel 1952 in una storica edizione di "Traviata", si presentò per la prima volta in pubblico nel ruolo di Violetta, allora diciannovenne.

"Tanti cittadini ci hanno chiesto di intitolarle un luogo significativo di Savona- dice il sindaco Marco Russo - non come gesto simbolico, ma come riconoscimento del legame profondo tra la sua voce straordinaria e la città che l’ha formata e che l’ha vista esordire, giovanissima, sul palco del Chiabrera".

La decisione di intitolare lo spazio antistante il Teatro era già stata annunciata due anni fa, in occasione dell'inaugurazione del restyling di piazza Diaz. All'evento anche la figlia di Renata Scotto, Laura Scotto Anselmi.

"Lo spazio antistante il teatro si chiama Giardini Renata Scotto – spiega Russo - questo sarà anche il nuovo indirizzo del Chiabrera, quale luogo di cultura, memoria e orgoglio savonese. Savona rende omaggio a chi con la sua arte ha illuminato i teatri e i cuori di tante persone, e con questa intitolazione rispondiamo a un desiderio collettivo di ricordare un talento che ha scritto pagine indimenticabili della lirica mondiale".