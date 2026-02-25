Dalla Global Sumud Flotilla alla Cisgiordania, a Savona l’iniziativa pubblica “Palestina: flottiglia di mare e di terra”

Un nuovo appuntamento per mantenere alta l’attenzione sulle criticità che la popolazione palestinese continua a dover fronteggiare. Venerdì 27 febbraio, a Savona, si terrà l’iniziativa pubblica “Palestina: flottiglia di mare e di terra”, promossa da Alleanza Verdi e Sinistra della provincia savonese e regionale.

Due saranno i momenti in cui questa sarà articolata. Alle ore 17 in Piazza Sisto IV, si terrà una raccolta di generi alimentari in collaborazione con la sezione savonese di Music for Peace per le missioni attualmente in corso. Alle 19, nella Sala Rossa del Comune di Savona, si svolgerà un incontro pubblico. A intervenire saranno l’eurodeputata Benedetta Scuderi (AVS - Verdi/ALE), che porterà testimonianza della sua partecipazione alla Global Sumud Flotilla; Music for Peace per dare conto della straordinaria raccolta di generi alimentari promossa a Genova la scorsa estate e dello stato attuale delle interlocuzioni necessarie per consentire l’ingresso degli aiuti umanitari in Palestina che sono attualmente bloccati in Giordania; la consigliera comunale Avs a La Spezia Giorgia Lombardi, che racconterà la sua esperienza in Cisgiordania con la missione FAZ3RA di sostegno alle comunità palestinesi per la raccolta delle olive nei territori occupati; infine l’associazione culturale Liguria Palestina, il cui presidente Karim Hamarneh aprirà l’incontro. L’introduzione e la moderazione saranno a cura di Laura Bertolino, coportavoce provinciale di Europa Verde provinciale di Savona, e Luigi Lanza, segretario provinciale di Sinistra Italiana.

A spiegare le motivazioni della mobilitazione sono gli organizzatori, in una nota: “A quattro mesi e mezzo dal cosiddetto cessate il fuoco dello scorso ottobre, l’emergenza umanitaria nella Striscia non è mai realmente cessata - affermano - dopo aver espulso le organizzazioni umanitarie, impedito l'arrivo di cibo e medicinali, vietato l'accesso ai giornalisti e agli osservatori internazionali, gli israeliani proseguono con bombardamenti mirati per mantenere la popolazione di Gaza in condizioni drammatiche allo scopo di fiaccarne ulteriormente la resistenza e impossessarsi definitivamente del territorio”.

“In Cisgiordania, nel frattempo - continuano ancora - con la violenza, i coloni e l’esercito proseguono l'espansione territoriale di Israele sottraendo terre vitali ai palestinesi al fine di cancellarne la storia e la presenza nel silenzio complice o succube del mondo. Vogliamo, quindi, riaccendere i riflettori sulla Palestina all’avvio dello scandaloso 'Board of peace' con il quale Trump guida la spartizione delle spoglie dei territori palestinesi radunando le altre principali autocrazie mondiali, un festino a cui l'Italia di Meloni ha deciso di partecipare, sebbene dal buco della serratura, in contrasto con gli altri paesi europei”.

“Con questa iniziativa - concludono da Avs - intendiamo riaffermare il nostro impegno politico per la tutela dei diritti del popolo palestinese, per il rispetto del diritto internazionale e per la costruzione di un’azione europea coerente e responsabile. Riteniamo fondamentale riattivare e sostenere percorsi pacifici di partecipazione e solidarietà, nella consapevolezza che quanto accade a Gaza e nei Territori occupati interpella direttamente anche le istituzioni e la società civile del nostro Paese”.