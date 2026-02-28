Albissola, posizionato il nuovo semaforo a chiamata tra Piazza Vittorio Veneto e viale Matteotti

Il semaforo a chiamata sull'Aurelia ad Albissola Marina davanti al Prana è stato installato ma non è ancora operativo.

L'impianto che regolerà cosí il transito dei pedoni migliorando anche la sicurezza del tratto stradale, è stato posizionato all’incrocio tra Piazza Vittorio Veneto e viale Giacomo Matteotti. Dopo tutti i collaudi del caso verrà probabilmente attivato la prossima settimana. In questo momento è acceso con il giallo lampeggiante.

Di ultima generazione, gestirà varie lanterne a led veicolari e pedonali che garantiranno, oltre ad un basso consumo energetico, un’elevata visibilità, durata e funzionalità. Il semaforo è inoltre dotato di un dispositivo sonoro per non vedenti con suono autoregolabile sul rumore di fondo.

"In merito al funzionamento dell'impianto semaforico, l’attraversamento pedonale si attiverà tramite pulsanti posati sulla palina semaforica, mentre l’uscita da Piazza Vittorio Veneto sarà controllata mediante radar a microonde in grado di rilevare i veicoli" avevano spiegato dal Comune.

A coordinare l’intero impianto sarà una centralina elettronica.

“Abbiamo scelto di procedere con il seguente intervento - aveva dichiarato durante l'inizio dei lavori il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti - per rendere più sicuro l’attraversamento e per evitare il blocco del traffico in continuazione. Quando i lavori saranno conclusi, l’auspicio è che questo tratto di Aurelia possa risultare più fluido e più sicuro”.