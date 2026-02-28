 / Attualità

Attualità | 28 febbraio 2026, 19:17

Dal 2 marzo in pagamento le pensioni del mese negli uffici postali

Per evitare tempi di attesa superiori alla media, è consigliabile recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi

Poste Italiane comunica che in tutti gli uffici postali le pensioni del mese di marzo saranno in pagamento a partire da lunedì 2.

Sempre a partire da lunedì 2 le pensioni di marzo saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dagli ATM Postamat, senza recarsi allo sportello.

Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi.


 

Redazione

