Altare, doppia festa per la pro loco: inaugurazione sede e Festival di San Rocco riconosciuto "Evento Autentico Ligure"

La pro loco di Altare inaugura la nuova sede situata in via Roma 15. L’appuntamento è fissato per il 21 marzo alle ore 17.

L’evento sarà l’occasione per un buffet, l’avvio dei tesseramenti 2026 e una piccola sorpresa in ricordo di una persona cara. L’associazione precisa: "In verità non possiamo svelare il nome, quel giorno appenderemo una targhetta e la cittadinanza potrà rendere omaggio".

La nuova sede rappresenta un punto di riferimento rinnovato per la vita culturale e associativa del paese, confermando l’impegno della pro Loco nella promozione del territorio e delle tradizioni locali.

Non solo inaugurazioni: l’associazione celebra anche un importante traguardo. Il Festival di San Rocco ha infatti ottenuto il riconoscimento di "Evento Autentico Ligure 2026" dalla Regione Liguria. La certificazione è stata ufficializzata dall’assessore Regionale al Turismo, Marketing territoriale e Tempo libero, Luca Lombardi, che ha sottolineato il valore culturale e tradizionale dell’iniziativa.