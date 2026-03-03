Savona, tornano i trekking urbani "A Spassu p’a çitè" verso nuove mete

Dopo il successo dei Trekking Urbani delle scorse tre edizioni, il Comune di Savona, con il fondamentale supporto di associazioni ed enti del territorio, è pronto a proporre un programma ricco e variegato anche per il 2026: le camminate cittadine “A Spassu p’a çitè” ripartono verso nuove destinazioni.

Data la grande risposta da parte delle associazioni e le eterogenee provenienze e competenze delle stesse, è stato possibile costruire un calendario che prevede almeno un appuntamento settimanale, sia in primavera sia in autunno.

"Ecco i ventinove trekking che per tutto il 2026 racconteranno le bellezze della nostra città – dichiara l’assessore alla Cultura Nicoletta Negro – con diciannove fra enti e associazioni culturali in campo. Uno spettacolo bellissimo che, per la quarta volta, va in scena e descrive non solo il patrimonio che Savona custodisce, ma anche quanto sapere e quante competenze la città esprime. Un ringraziamento speciale va al nuovo coinvolgimento delle confraternite cittadine e alla consolidata sinergia con le associazioni culturali".

Da una parte sarà esplorato il centro cittadino, con approfondimenti sugli aspetti culturali, artistici, architettonici e storici più vari; dall’altra si potranno riscoprire sentieri, antiche strade, gallerie e collegamenti, il tutto potendo godere delle spiegazioni e dei racconti di esperti e appassionati accompagnatori.

Sarà possibile registrarsi e prendere parte ai vari trekking visitando il sito Visit Savona (www.visitsavona.com). Nella sezione “Eventi” verranno pubblicati box con tutte le istruzioni per partecipare, il dettaglio del percorso ed eventuali altre informazioni utili per prepararsi al meglio.