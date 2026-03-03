Referendum sulla riforma della giustizia, a Savona il dibattito pubblico "Perché votare No!"

Si terrà giovedì 5 marzo alle ore 17.15, presso la Sala Rossa del Comune di Savona, un dibattito pubblico dedicato al referendum sulla riforma Nordio della giustizia. L’iniziativa invita a votare “No” e si propone come momento di confronto e approfondimento sui temi della Costituzione, della democrazia e del sistema giudiziario.

All’incontro interverranno Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli, Walter Massa, presidente nazionale dell’Arci, e Fiorenza Giorgi, già magistrato. Introdurranno il dibattito Jolanda Sandrone, presidente provinciale Acli, e Franco Zunino, presidente provinciale Arci.

L’evento è promosso dal Comitato provinciale di Savona per il “No” al referendum costituzionale, con l’obiettivo di informare i cittadini e sostenere le ragioni contrarie alla riforma.