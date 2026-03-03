 / Solidarietà

I Comuni della Val Bormida fanno rete per sostenere Diversamentevb nell’acquisto di un pulmino inclusivo

Il mezzo permetterà di consolidare attività partecipative e favorire la partecipazione sociale, rappresentando un investimento duraturo per la comunità

I Comuni della Val Bormida fanno squadra per sostenere l'associazione Diversamentevb e il suo progetto “Trasporti sicuri e diversi”, volto all’acquisto di un pulmino attrezzato per persone con disabilità e fragilità sociali. 

Il sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini, presidente del Distretto socio-sanitario della Bormide, ha invitato tutti i Consigli comunali valligiani a portare un atto di indirizzo da allegare alla richiesta di fondi alla Fondazione De Mari. 

Il mezzo, del valore di circa 80mila euro, permetterà all’associazione di consolidare attività inclusive e garantire partecipazione sociale a chi rischia isolamento, diventando un investimento duraturo per la comunità.

Graziano De Valle

