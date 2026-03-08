Tragedia ad Alassio: giovane di 25 anni muore cadendo dal quarto piano

Un’altra tragedia nel Ponente savonese. Dopo la morte del 35enne precipitato ieri sera a Pietra Ligure, un altro giovane ha perso la vita oggi pomeriggio (8 marzo) ad Alassio. Si tratta di un ragazzo piemontese di 25 anni.

L’episodio è avvenuto in via Leonardo Da Vinci, dove il ragazzo è caduto dal quarto piano di un edificio. L’allarme è stato lanciato intorno alle 17.30. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i volontari della Croce Bianca di Alassio insieme all’equipe medica del 118, ma i tentativi di rianimazione si sono purtroppo rivelati inutili: per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe quella di un gesto volontario, ma saranno gli approfondimenti delle prossime ore a chiarire le circostanze della caduta.