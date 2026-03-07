Tragedia a Pietra Ligure: giovane precipita dal terzo piano, vani i soccorsi

Un giovane è morto a Pietra Ligure dopo essere precipitato dal terzo piano di una struttura ricettiva situata lungo la via Aurelia, all’altezza di corso Italia. Il ragazzo è caduto sulla spiaggia sottostante.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 22. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati l’automedica, i vigili del fuoco e un’ambulanza di Pietra Soccorso. Purtroppo, all’arrivo delle squadre di emergenza, il giovane era già deceduto.

Presenti anche i carabinieri, che stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime informazioni, alla base della tragedia ci sarebbe un gesto volontario. La vittima è un 35enne giunto in riviera insieme alla compagna.