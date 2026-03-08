Savona, incidente tra un'auto e una moto dei carabinieri

Incidente tra un'auto e una motocicletta dei Carabinieri. Lo scontro è avvenuto nell'incrocio tra via Montenotte e Corso Mazzini. Ancora da accertare le cause e la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca e i Vigili del Fuoco. il carabiniere alla guida della moto è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell'ospedale di Savona. E stata allertata la polizia che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.
