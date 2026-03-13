 / Politica

Politica | 13 marzo 2026, 14:30

Disservizi nelle mense scolastiche di Alassio, Casella e Paola: "Risolvere i problemi e vigilare sulla qualità e sulla quantità dei pasti"

Interpellanza in Consiglio comunale da parte degli esponenti di “Alassio di tutti”

Disservizi nelle mense scolastiche di Alassio, Casella e Paola: &quot;Risolvere i problemi e vigilare sulla qualità e sulla quantità dei pasti&quot;

Nelle ultime settimanesono arrivate molte segnalazioni, lamentele e manifestazioni di malcontento da parte di famiglie e insegnanti sul funzionamento della mensa nelle scuole elementari e medie. Abbiamo presentato un’interpellanza in consiglio comunale per chiedere di risolvere questi problemi e vigilare sulla qualità e sulla quantità dei pasti somministrati ai bambini e ai ragazzi di Alassio”

Jan Casella Lorenza Paola, consiglieri comunali di “Alassio di tutti”, chiedono al Comune di intervenire per evitare nuovi disservizi nelle mense scolastiche cittadine, denunciati recentemente dai genitori e dai docenti.

“In diverse occasioni, il numero dei pasti consegnati risulterebbe inferiore al numero dei bambini presenti a scuola, circostanza che solleva interrogativi sulla corretta gestione delle prenotazioni e delle adesioni al servizio. Inoltre chiediamo una maggiore comunicazione tra la mensa e le famiglie dei bambini che devono adottare diete speciali per motivi di salute, come allergie e intolleranze”, spiegano i rappresentanti dell’opposizione.

“Il servizio di mensa scolastica rappresenta un servizio pubblico essenziale che incide sulla salute, sul benessere e sulla qualità della permanenza a scuola degli alunni. Visto che la mensa è un servizio affidato tramite appalto pubblico ed è sostenuto anche con risorse comunali, riteniamo necessario garantire la massima trasparenza, sia sui costi del servizio sia sui controlli effettuati dall’amministrazione comunale sul rispetto del capitolato d’appalto”, sottolineano Jan Casella Lorenza Paola.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium