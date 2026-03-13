Disservizi nelle mense scolastiche di Alassio, Casella e Paola: "Risolvere i problemi e vigilare sulla qualità e sulla quantità dei pasti"

“Nelle ultime settimane, sono arrivate molte segnalazioni, lamentele e manifestazioni di malcontento da parte di famiglie e insegnanti sul funzionamento della mensa nelle scuole elementari e medie. Abbiamo presentato un’interpellanza in consiglio comunale per chiedere di risolvere questi problemi e vigilare sulla qualità e sulla quantità dei pasti somministrati ai bambini e ai ragazzi di Alassio”

Jan Casella e Lorenza Paola, consiglieri comunali di “Alassio di tutti”, chiedono al Comune di intervenire per evitare nuovi disservizi nelle mense scolastiche cittadine, denunciati recentemente dai genitori e dai docenti.

“In diverse occasioni, il numero dei pasti consegnati risulterebbe inferiore al numero dei bambini presenti a scuola, circostanza che solleva interrogativi sulla corretta gestione delle prenotazioni e delle adesioni al servizio. Inoltre chiediamo una maggiore comunicazione tra la mensa e le famiglie dei bambini che devono adottare diete speciali per motivi di salute, come allergie e intolleranze”, spiegano i rappresentanti dell’opposizione.

“Il servizio di mensa scolastica rappresenta un servizio pubblico essenziale che incide sulla salute, sul benessere e sulla qualità della permanenza a scuola degli alunni. Visto che la mensa è un servizio affidato tramite appalto pubblico ed è sostenuto anche con risorse comunali, riteniamo necessario garantire la massima trasparenza, sia sui costi del servizio sia sui controlli effettuati dall’amministrazione comunale sul rispetto del capitolato d’appalto”, sottolineano Jan Casella e Lorenza Paola.