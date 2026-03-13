Finale, "Gruppo Misto" ancora all'attacco sugli eventi estivi: "Calendario 2025 tanto apprezzato che non sarà riproposto"

Consiglio Comunale di Finale Ligure molto intenso nella seduta della scorsa settimana,finita a notte fonda. L’ultimo dei punti in discussione era relativo alla Gestione degli Eventi turistici.

Dal Gruppo Misto una mozione che chiedeva spiegazioni e dettagli relativamente all’organizzazione di eventi del Comune, oltre a dettagli sui rapporti non troppo idilliaci con alcune associazioni cittadine.

"I molti proclami della campagna elettorale continuano inesorabilmente a rimanere lettera morta e a deludere sempre più finalesi. In tutti i settori - fanno sapere dall'opposizione in una nota - Il Turismo non fa eccezione. Anzi. Non c’è nulla di inedito, nessuna nuova identità, tutta la programmazione raccontata dall’assessore e’ in gran parte la medesima degli scorsi anni. Un gran lavoro delle Associazioni del territorio che continuano ad essere protagoniste apprezzate dalla Comunità, ma poco supporto da parte dell’Amministrazione. Un diffuso malcontento si sta manifestando in Città tra le attività dei commercianti ma l’Assessore Firpo dice che tutto va benissimo e che lei sta lavorando tantissimo".

"Ma ad oggi, che è metà marzo, non abbiamo la programmazione del periodo primaverile né tanto meno della stagione estiva - proseguono dal Gruppo Misto - Non siamo riusciti a far dire all’Assessore se ci sarà una nuova Direzione Artistica. Ci ha dichiarato che è soddisfatta dell’incarico all’arch. Grossi da 60 mila euro del 2025; lo ritiene congruo e sufficientemente giustificato. Per un incarico di tale importanza economica abbiamo raccontato al Consiglio che le uniche pezze giustificative sono state 2 pagine e mezzo di relazione descrittiva (nessuna fattura, nessun documento fiscale ) e 57 pagine di fotografie. Un percorso talmente apprezzato dall’Assessore che non si farà più nel 2026. La solita coerenza dell attuale squadra di governo cittadino. Ha dichiarato che si farà qualcosa di nuovo con qualche professionista competente. Evviva la programmazione pluriennale".

"Si va avanti alla cieca, senza una visione, senza il rispetto per le Associazioni del territorio, ma con tanta presunzione ed improvvisazione", concludono dalla minoranza.