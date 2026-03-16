Cosseria, arriva il servizio "pre-scuola" gratuito per bambini

Il Comune di Cosseria ha deciso di attivare un servizio di "pre-scuola" per gli alunni dell’Infanzia e della Primaria, rispondendo alle numerose richieste dei genitori che chiedevano un anticipo dell’orario di ingresso. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale, mira a facilitare la conciliazione tra i tempi di vita e quelli di lavoro delle famiglie.

Il servizio, che partirà immediatamente o dalla prima data tecnica di fattibilità, sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7:45 alle 8:00 del mattino, ed è completamente gratuito per le famiglie dei bambini residenti o frequentanti i plessi comunali. L’obiettivo dell’amministrazione Molinaro è garantire un supporto concreto alla genitorialità, offrendo un intervento di natura socio-educativa.

Per l’organizzazione del servizio sarà impiegato il personale già qualificato del "micro-nido", con competenze professionali necessarie per la vigilanza e l’assistenza all’infanzia. Il Comune ha inoltre previsto tutte le verifiche necessarie, inclusa la copertura assicurativa per gli alunni e la rimodulazione degli orari del personale, nel rispetto delle normative vigenti e delle relazioni sindacali.