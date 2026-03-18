Calizzano, partono gli interventi sul verde: potature in via XXV Aprile per sicurezza e tutela del territorio

A Calizzano sono iniziati in questi giorni gli interventi di potatura delle alberature lungo via XXV Aprile, un’operazione considerata fondamentale per la cura del territorio e la sicurezza della viabilità.
Si tratta di lavori programmati che rientrano in una più ampia strategia di manutenzione e valorizzazione del patrimonio naturalistico locale, da sempre uno dei punti di forza della comunità. La gestione del verde urbano, infatti, non riguarda solo l’aspetto estetico, ma anche la prevenzione dei rischi legati alla caduta di rami o al deterioramento delle piante.
Gli interventi permetteranno di migliorare il decoro urbano, garantire maggiore sicurezza a cittadini e automobilisti e preservare il patrimonio arboreo che caratterizza il paese. Un’attenzione particolare viene riservata proprio alla tutela del verde, elemento identitario del territorio calizzanese.
"Un grazie agli operatori impegnati in queste attività e a tutti i calizzanesi per la collaborazione durante gli interventi", commenta il sindaco Pierangelo Olivieri.