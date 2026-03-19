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Economia | 19 marzo 2026, 16:48

Alassio, colpo immobiliare: finanziere torinese acquisisce hotel, residence e pizzeria

Nuovi investimenti nella città alassina con un'operazione immobiliare che ridisegna l'ospitalità

Alassio, colpo immobiliare: finanziere torinese acquisisce hotel, residence e pizzeria

Dopo la vendita del prestigioso hotel Méditerranée sul lungomare di ponente, Alassio si trova al centro di una nuova e imponente transazione immobiliare. Un noto finanziere e imprenditore torinese avrebbe acquisito in un unico passaggio il prestigioso Hotel Regina, affacciato direttamente sul mare, una storica pizzeria e un residence a cinque stelle. In un unico colpo. 

A cedere il complesso alberghiero Gianni Cavalli, ottantenne residente a Garlenda, insieme alle due sorelle. La famiglia Cavalli era già proprietaria dell'Hotel Ligure.

Nessun timore di sfratto per i gestori dell'Hotel Regina, la famiglia Macheda, che nel corso degli anni ha costruito con professionalità e lungimiranza un gioiello dell'ospitalità nel ponente ligure. 

Redazione

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