Alassio, colpo immobiliare: finanziere torinese acquisisce hotel, residence e pizzeria

Dopo la vendita del prestigioso hotel Méditerranée sul lungomare di ponente, Alassio si trova al centro di una nuova e imponente transazione immobiliare. Un noto finanziere e imprenditore torinese avrebbe acquisito in un unico passaggio il prestigioso Hotel Regina, affacciato direttamente sul mare, una storica pizzeria e un residence a cinque stelle. In un unico colpo.

A cedere il complesso alberghiero Gianni Cavalli, ottantenne residente a Garlenda, insieme alle due sorelle. La famiglia Cavalli era già proprietaria dell'Hotel Ligure.

Nessun timore di sfratto per i gestori dell'Hotel Regina, la famiglia Macheda, che nel corso degli anni ha costruito con professionalità e lungimiranza un gioiello dell'ospitalità nel ponente ligure.