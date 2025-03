Futuro Fatebenefratelli a Varazze, si va verso la cessione. Sindaco: "Fondamentale la tutela dei lavoratori"

"Fondamentale il maggior riconoscimento e la tutela del trattamento possibile dal punto di vista lavorativo dei dipendenti qualunque siano gli sviluppi sul futuro della struttura".

Queste le parole del sindaco di Varazze Luigi Pierfederici che nelle scorse settimane insieme al presidente del consiglio comunale Cesare Putignano ha incontrato i vertici della casa di ospitalità Fatebenefratelli di Varazze che svrebbe in corso una trattativa per la cessione con i venti dipendenti che verranno licenziati.

Ai lavoratori della struttura presente all’interno del “Parco Costiero dei Piani d’Invrea” era stata inviata la comunicazione dall'Ordine Fatebenefratelli – Provincia Lombardo Veneta lo scorso febbraio e nelle ultime settimane, non ultima ieri, sono proseguite le trattative con le organizzazioni sindacali. Non si sa in questo momento se i futuri acquirenti cambieranno o manterranno l'attuale destinazione d'uso come struttura alberghiera. "E' stato recepito il messaggio dell'amministrazione con l'impegno del miglior trattamento possibile" ha proseguito il primo cittadino varazzino.