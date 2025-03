Arrivano la "Sanremo Women" e la "Milano-Sanremo" ecco tutti i doppi orari dei passaggi nel savonese

Il passaggio sotto casa. Che quest'anno sarà particolarmente bagnato.

La Milano-Sanremo di ciclismo, prevista domani, sabato 22 marzo, anche in questa edizione con partenza a Pavia, per gli appassionati e non, grandi e piccini, è il momento speciale nel cui si può stare sulla strada ad attendere il passaggio dei corridori.

Durerà una trentina di secondi quel momento, forse anche di più, ma anche solo l'attesa o il chiacchiericcio del "stanno per arrivare" o i commenti su dove stanno transitando non possono mancare. Che quest'anno però rischia di essere con grande probabilità con l'ombrello in mano visto che le previsioni meteo per la giornata di domani non sono delle migliori.

Rispetto agli ultimi anni però i transiti saranno due.

Partirà infatti da Genova anche la Milano-Sanremo Women (Genova-Sanremo in realtà. ndr) alle 10.40 e nel savonese le cicliste arriveranno a Varazze tra le 11.30 (se manterrano i 43 km/h) e le 11.35 (38 km/h), a Savona tra le 11.46 e le 11.52, a Finale tra le 12.19 e le 12.29, ad Albenga tra le 12.44 e le 12.56. A Sanremo invece arriveranno al traguardo tra le 14.18 e le 14.41. Con le strade che saranno chiuse mezz'ora prima.

La carovana maschile inzierà a passare a Varazze tra le 14.08 (46 km/h) e le 14.30 (42 km/h), a Savona tra le 14.23 e le 14.46, a Finale tra le 14.54 e le 15.20 e ad Albenga tra le 15.16 e le 15.44. L'arrivo a Sanremo in via Roma è previsto tra le 16.42 e le 17.19 circa.

La sospensione della circolazione o la limitazione della stessa non può comunque avere una durata superiore a 30 minuti, prima del passaggio della corsa alla media più veloce, e ha durata fino al momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile indicante “fine gara ciclistica”.

Nella giornata di ieri comunque è stato svolto un vertice in Prefettura del Comitato Operativo di Viabilità e il coordinamento delle Forze di Polizia, presieduti rispettivamente dal Viceprefetto Vicario Alessandra Lazzari, e dal Prefetto Carlo De Rogatis, che hanno analizzato l’impatto della gara sul traffico e le misure di sicurezza necessarie. Il doppio transito delle due corse infatti ha portato nella riunione a trattare il tema della viabilità cercando di ridurre i possibili disagi nei tratti stradali interessati dalla competizione.

"I lavori svolti nei tavoli, nell’ambito dei quali è emerso il massimo impegno delle Forze di Polizia e degli attori del soccorso tecnico e sanitario urgente per l’occasione, hanno consentito di mettere a punto le strategie con lo scopo di garantire il corretto svolgimento della manifestazione, al netto dei possibili disagi connessi alla concomitanza delle due gare ciclistiche, sia sotto il profilo della gestione dell’ordine pubblico che di quello degli interventi a tutela dell’incolumità dei cittadini" hanno spiegato dalla Prefettura.

Da un punto di vista tecnico le strategie verranno ulteriormente affinate nel corso di una riunione in Questura, prevista per oggi, 21 marzo.

Nel frattempo tutti i comuni interessati dal transito hanno predisposto le ordinanze con le chiusure stradali mezz'ora prima dei due transiti e i divieti posizionati sulle strade (in allegato l'ordinanza di Savona).

I favoriti? Senza dubbio il campione del mondo Tadej Pogacar che ha solo come tabù proprio la Classicissima nonostante un palmares straordinario. 12esimo nel 2020, 5° nel 2022, 4° nel 2023 e 3° nel 2024. Sarà quest'anno l'occasione giusta? Nel frattempo nella giornata di ieri ha provato il percorso soprattutto la Cipressa e il Poggio, seguendo, pare, anche i consigli dell'ex ciclista dianese Nicolò Bonifazio. Tra i papabili alla vittoria finale il vincitore dell'edizione 2023 Mathieu Van der Poel, Mads Pedersen e come outsider un Filippo Ganna che alla Tirreno Adriatico ha tirato fuori un vero e proprio exploit tenendo sulle grandi salite e classificandosi al secondo posto. Secondo gradino del podio raggiunto anche nell'edizione della Milano-Sanremo 2023. Che sia la volta buona? Da non escludere poi l'arrivo in volata con Philipsen, Milan e Kooij su tutti e i classici outsider che non possono mancare.

In allegato anche le cronotabelle con tutti i passaggi orari sia della gara femminile che maschile.