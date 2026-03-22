Boissano ancora senza bar, il Comune ci riprova: nuove offerte entro fine marzo

Boissano è ancora senza uno dei suoi principali punti di ritrovo: il bar “La Piazzetta” è infatti chiuso dallo scorso 31 dicembre, data in cui l’ultimo gestore ha concluso la propria attività.

Per far fronte alla chiusura, l’amministrazione comunale si era già attivata alla fine del 2025, approvando in giunta un bando per l’assegnazione della gestione. L’avviso era stato poi pubblicato sull’albo pretorio il 5 gennaio, con scadenza fissata al 4 febbraio. La prima procedura, però, non ha portato ad alcuna aggiudicazione, costringendo il Comune a riaprire i termini.

Il nuovo bando ripropone le stesse condizioni: una locazione della durata di sei anni, rinnovabile per altri sei, con un canone annuo a base d’asta di 6.000 euro. Gli operatori economici interessati avranno tempo fino a martedì 31 marzo 2026 per presentare le proprie offerte, secondo le modalità indicate nella documentazione disponibile sul sito istituzionale dell’ente.

L’obiettivo dell’iniziativa va oltre la semplice riapertura di un’attività commerciale. “La Piazzetta” rappresenta infatti un presidio sociale fondamentale per la comunità locale, un punto di incontro per residenti e visitatori che contribuisce alla vitalità del centro urbano.

Quella attuale non è però una situazione inedita per Boissano. Già nel 2020 il paese aveva dovuto fare i conti con la chiusura temporanea del bar, prima di una successiva riapertura. Ora l’auspicio dell’amministrazione e dei cittadini è che il nuovo bando possa finalmente riportare vita in uno spazio considerato centrale per la quotidianità del paese.