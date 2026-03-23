Altare, nuova sede della pro loco intitolata a Viviana Berta

Sabato 21 marzo la pro loco di Altare ha inaugurato la sua nuova sede in via Roma, un evento che ha saputo coniugare celebrazione e ricordo.

La giornata ha registrato una buona partecipazione di cittadini e ha offerto buffet, tesseramenti per il 2026 e una piccola sorpresa in memoria di Viviana Berta, scomparsa lo scorso dicembre all’età di 66 anni.

La sede infatti, è stata ufficialmente intitolata a Viviana, figura conosciuta e amata da tutti. Punto di riferimento per la comunità altarese, ha dedicato gran parte della sua vita al volontariato, ricoprendo un ruolo attivo nel direttivo della pro loco. Il suo impegno costante e discreto ha lasciato un segno indelebile nel tessuto sociale del paese.

Un gesto simbolico per mantenere vivo il ricordo della sua dedizione e del prezioso contributo alla vita della comunità.