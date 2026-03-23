Boissano, 98mila euro per la nuova illuminazione pubblica

L'amministrazione comunale di Boissano, con delibera di giunta di venerdì 20 marzo, ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di "efficentamento energetico impianti di illuminazione pubblica" sul territorio comunale, con il relativo stanziamento di euro 98.000,00 per l'esecuzione dei lavori. Ciò permetterà di sostituire i corpi illuminanti ormai di vecchia tecnologia, (oltre 362 su tutto il territorio), di rifare alcuni quadri elettrici e alcuni tratti di linea ammalorati.

"Il progetto - spiega la sindaca Paola Devincenzi - si pone l'obiettivo di ridurre i consumi di energia elettrica, nonchè di migliorare la funzionalità dei servizi dell'illuminazione pubblica, mediante l'utilizzo di tecnologia a led che prevede una durata di vita molto più lunga dei corpi illuminanti, rispetto a quelli ad oggi presenti su gran parte del territorio, garantendo continuità del servizio ed un miglioramemto della qualità dello stesso".

"L'intervento completerà il relamping dell'illuminazione pubblica, che era già iniziato in Piazza Govi e nelle vie limitrofe nel 2023 realizzato con i contributi PNRR, e successivamente con fondi Comunali in Via Viazzo - conclude la prima cittadina - È allo studio dell'Ente un ulteriore progetto per rendere ancora più efficente il sistema di illuminazione pubblica".