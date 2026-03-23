Progetto Polis, cantieri negli uffici postali di Alassio e Toirano: servizi trasferiti durante gli interventi

Sono iniziati gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento negli uffici postali di Alassio e Toirano nell’ambito del progetto “Polis”, il piano che coinvolge i comuni italiani con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di ampliare l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione.

A partire da oggi, la sede di Alassio in via Paccini 38 resterà interessata dai lavori fino alla prima decade di luglio, mentre l’ufficio postale di Toirano, in via Garibaldi 6, sarà oggetto degli interventi fino alla prima decade di maggio. Le operazioni riguardano una riqualificazione complessiva degli spazi, con particolare attenzione all’area front-office, che sarà dotata di nuove postazioni, arredi rinnovati e impianti aggiornati, sia per l’illuminazione sia per il condizionamento.

Durante il periodo dei lavori, la continuità dei servizi sarà garantita attraverso sportelli dedicati in sedi alternative. Per quanto riguarda Alassio, gli utenti potranno rivolgersi all’ufficio “Alassio 1” in viale Daniel Hanbury 59, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato fino alle 12:45. I servizi della sede di Toirano saranno invece assicurati dall’ufficio postale di Borghetto Santo Spirito, in via Trilussa, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35.

Nel territorio savonese, una delle sedi già interessate dal progetto è quella di Borghetto Santo Spirito, dove è stato realizzato anche uno spazio esterno attrezzato con elementi di arredo urbano pensati per favorire la permanenza e l’incontro tra cittadini.

Gli interventi in corso ad Alassio e Toirano si inseriscono dunque in un piano più ampio di riorganizzazione e potenziamento dei servizi nei centri di dimensioni minori, con l’obiettivo di concentrare in un unico punto diverse prestazioni amministrative.