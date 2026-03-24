Cairo, messa in sicurezza della Sp 41: demolito il primo dei due ponti, strada chiusa

Sono iniziate le operazioni di demolizione del primo ponte lungo la Sp 41, nel tratto tra Montenotte (frazione di Cairo) e Pontinvrea, nell’ambito di un intervento complessivo superiore a 300mila euro.

Questa fase segna l’avvio dei lavori di consolidamento strutturale e della messa in sicurezza definitiva del ponte. L’impresa incaricata è la ditta A.R. Costruttori S.r.l., con sede a Cancello ed Arnone (CE).

La Provincia di Savona ha comunicato che, durante i lavori, la carreggiata non sarà accessibile in entrambe le direzioni. Per garantire la sicurezza degli utenti e del personale di cantiere, è stato istituito un divieto di transito veicolare dal km 6+000 al km 6+630, all’interno del territorio comunale di Cairo Montenotte. La limitazione rimarrà in vigore fino al 15 maggio.

Al termine di questa prima fase, i lavori si sposteranno sul secondo ponte, situato al km 6+800 della stessa provinciale.