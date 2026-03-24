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Attualità | 24 marzo 2026, 10:28

Cairo, messa in sicurezza della Sp 41: demolito il primo dei due ponti, strada chiusa

Si tratta di un progetto complessivo da oltre 300mila euro volto al rifacimento degli attraversamenti ammalorati lungo la provinciale

Sono iniziate le operazioni di demolizione del primo ponte lungo la Sp 41, nel tratto tra Montenotte (frazione di Cairo) e Pontinvrea, nell’ambito di un intervento complessivo superiore a 300mila euro.

Questa fase segna l’avvio dei lavori di consolidamento strutturale e della messa in sicurezza definitiva del ponte. L’impresa incaricata è la ditta A.R. Costruttori S.r.l., con sede a Cancello ed Arnone (CE).

La Provincia di Savona ha comunicato che, durante i lavori, la carreggiata non sarà accessibile in entrambe le direzioni. Per garantire la sicurezza degli utenti e del personale di cantiere, è stato istituito un divieto di transito veicolare dal km 6+000 al km 6+630, all’interno del territorio comunale di Cairo Montenotte. La limitazione rimarrà in vigore fino al 15 maggio.

Al termine di questa prima fase, i lavori si sposteranno sul secondo ponte, situato al km 6+800 della stessa provinciale.

Graziano De Valle

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