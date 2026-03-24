Presunto illecito in un concorso pubblico, il dibattimento del processo Garbarini-Brizzo inizierà a giugno

Scatterà il dibattimento il prossimo giugno del processo per un presunto illecito in un concorso pubblico nel quale sono imputati il Sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini e l'assessore Sara Brizzo.

Questa mattina in Tribunale a Savona davanti al giudice Veronica Desei il perito Alberto Tarricone ha presentato l'intercettazione trascritta che era stata richiesta dagli avvocati difensori Franco Aglietto e Daniela Giaccardi.

Fra due mesi e mezzo quindi verranno ascoltati i poliziotti della squadra mobile che hanno compiuto le indagini e l'ex dirigente degli affari generali della Provincia Maurizio Novaro. I due amministratori verranno ascoltati durante il procedimento.

Sul concorso di assunzione ad Albisola di un assistente amministrativo, nel quale una concorrente sarebbe stata spostata dal terzo al primo posto in graduatoria aggiudicandosi così l’assunzione (la prima in graduatoria poi pare sia stata trasferita a lavorare in un altro ente), durante l'udienza preliminare i legali del sindaco e dell'assessore avevano chiesto il non luogo a procedere, ma il Gup Laura De Dominicis aveva disposto il rinvio a giudizio.

L'ex segretaria generale Giulia Colangelo avrebbe avuto un ruolo centrale nella questione, come riportato nella disposizione del provvedimento dal giudice delle indagini preliminari Ceccardi: i concorrenti avrebbero ricevuto diversi aiuti, alcuni avrebbero anche ricevuto i testi dei quesiti.



Colangelo, aveva patteggiato un anno e otto mesi per le accuse di maltrattamenti, truffa ai danni dello stato e abuso d'ufficio, con la sospensione condizionale della pena subordinata a percorsi di recupero.