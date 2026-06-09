Savona, cade da un ponteggio in corso Ricci: operaio ricoverato d’urgenza al San Paolo

Incidente sul lavoro nella mattinata odierna a Savona, dove un 23enne operaio edile, anni è rimasto ferito dopo essere precipitato da un ponteggio fermando la sua caduta al piano inferiore. L’episodio si è verificato all'interno di un cantiere su un abitazione per il rifacimento della facciata in corso Ricci poco prima delle 10.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Savona, i vigili del fuoco e l’automedica del 118. Attivata anche l’UOPSAL, l’unità operativa per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, per i rilievi e gli accertamenti del caso.

Il ragazzo, dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono monitorate dal personale del nosocomio savonese.