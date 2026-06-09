Savona, furto in un negozio e fuga sulla spiaggia con resistenza agli agenti: arrestati due uomini

Lo scorso sabato la Polizia Locale di Savona ha arrestato due cittadini stranieri ritenuti responsabili di un furto avvenuto all’interno del punto vendita “PiùMe” di Corso Vittorio Veneto.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i due avrebbero sottratto diversi prodotti per la cura della persona, tentando poi di allontanarsi a piedi lungo l’arenile in direzione di ponente.

L’allarme lanciato da alcuni testimoni ha consentito l’immediato intervento delle pattuglie, che si sono messe all’inseguimento dei sospettati.

Uno dei due è stato fermato sulla spiaggia, mentre il secondo ha proseguito la fuga fino alla zona degli ex Cantieri Solimano, dove avrebbe opposto una violenta resistenza agli agenti intervenuti.

Durante la colluttazione due operatori della Polizia Locale hanno riportato lievi lesioni, con prognosi rispettivamente di 10 e 7 giorni. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’esercizio commerciale.

I due uomini sono stati arrestati con le accuse di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

L’Autorità giudiziaria ha disposto la presentazione degli arrestati all’udienza di convalida in cui è stato disposto nella giornata di ieri il divieto di dimora nella provincia di Savona per entrambi.