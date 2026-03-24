Al Ferrania Film Museum in scena "Ritratti di fotografia"

“Rete Fotografia” presenta la quarta edizione di “Una rete in viaggio. Storie, idee, progetti”: un programma di appuntamenti che, anche nella primavera del 2026, unisce istituzioni e archivi fotografici in un dialogo vivo e stimolante.

Il tema scelto quest’anno è “Ritratti di fotografia”, con tre incontri che porranno al centro della discussione il genere del ritratto, per intrecciare diverse narrazioni: dalla questione dell’intenzionalità dello sguardo, ai rapporti con l’arte figurativa, fino al legame profondo con l’identità nazionale, in attesa della nuova edizione di “Archivi Aperti” (16-25 ottobre 2026), che porrà il tema dell’identità e dell’uguaglianza al centro delle proprie riflessioni.

Primo appuntamento venerdì 27 marzo, alle ore 17.30, al Ferrania Film Museum, con il patrocinio del Comune di Cairo Montenotte, quando si terrà l’incontro dal titolo “Ritratto ufficiale/non ufficiale”, dedicato al confronto tra raffigurazioni fotografiche istituzionali e non, tra ritratti di gruppo, autoritratti e scatti rubati, all’interno di archivi d’impresa, musei e centri di documentazione.

Intervengono: Serena Berno, Archivio Storico Intesa Sanpaolo; Gabriele Mina, Ferrania Film Museum; Ilaria Calamera, Fondazione AEM; Daniela Scala, Fondazione CDEC; Silvia Giugno, Fondazione Dalmine.

Introduce e modera: Fabrizio Trisoglio, presidente Rete Fotografia.

“Una Rete in Viaggio” si conferma anche quest’anno come un’opportunità unica per intrecciare i patrimoni fotografici, incentivare il dialogo tra gli archivi e valorizzare la fotografia come strumento di memoria e cultura. Gli eventi avranno una durata di circa un’ora e saranno seguiti da momenti di condivisione e approfondimento, con un’analisi e un confronto sulle ricchezze dei rispettivi patrimoni fotografici.

Gli incontri si svolgeranno in presenza e in streaming, offrendo un’opportunità di partecipazione ampia e inclusiva.

“Rete Fotografia” è nata nel 2011 a Milano su iniziativa di un gruppo di enti e istituzioni attivi nel settore della fotografia, con la finalità di creare un sistema aperto di collegamenti e relazioni tra realtà pubbliche e private, di promuovere e valorizzare la fotografia attraverso una cultura critica sempre più ampia, aggiornata e qualificata.

Costituitasi come associazione non profit nel 2016, organizza incontri, convegni, seminari e visite guidate riservate ai soci, al fine di offrire strumenti di conoscenza e aggiornamento agli specialisti. Nello stesso tempo diffonde, in modo gratuito, la cultura fotografica a un territorio e a un pubblico sempre più vasto, non solo di addetti ai lavori, attraverso due manifestazioni: “Una Rete in Viaggio” e “Archivi Aperti”.

Per prenotarsi in presenza: ferraniafilmmuseum@gmail.com, oppure 345 1745767.