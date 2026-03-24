Disturbi alimentari, lo Zonta Club Savona in prima linea con due iniziative di sensibilizzazione e solidarietà

In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, lo Zonta Club di Savona rinnova il suo impegno nella sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare (DCA) attraverso una duplice iniziativa, unendo un importante momento di riflessione scientifica a uno sul piano della solidarietà concreta.

Mercoledì 25 marzo, alle ore 17, la Sala Rossa del Comune di Savona ospiterà la conferenza "Corpo, identità, anoressie: il rapporto tra generazioni attraverso la psicopatologia anoressico-bulimica". L'incontro, introdotto dalla dottoressa Elisa Zanelli, presidente dello Zonta Club Savona , vedrà la partecipazione di esperti di alto profilo dell'Asl2 operanti presso l'Ospedale Santa Corona : il medico psichiatra Pier Fabrizio Cerro , la nutrizionista Michela Malta e la tecnica della riabilitazione psichiatrica Valentina Monzeglio.

Parallelamente al dibattito accademico, sabato 28 marzo dalle 10 alle 17:30, in via P. Paleocapa (fronte Prini Pelletterie), i volontari organizzeranno una vendita solidale di canestrelli pasquali. Con un'offerta minima di 7 euro cittadini potranno contribuire attivamente a una causa che unisce il piacere della tradizione dolciaria locale al sostegno di chi affronta percorsi di cura complessi, promuovendo al contempo la visione internazionale di Zonta volta a costruire un mondo migliore per donne e ragazze.

L’intero ricavato delle vendite sarà infatti devoluto all'acquisto di materiali per il Centro Regionale DCA dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Questa struttura rappresenta un'eccellenza territoriale fondamentale per la diagnosi e il trattamento di patologie che, come sottolineato dal tema della conferenza, coinvolgono profondamente l'identità e il tessuto relazionale tra generazioni.