"Incontri a Villapiana": riuso dell’abbigliamento ed economia circolare al centro del terzo appuntamento

Prosegue il ciclo di appuntamenti "Incontri a Villapiana", promosso dal Comitato territoriale Villapiana La Rusca in collaborazione con la SMS Generale di via San Lorenzo 25r, sede degli incontri.



Il terzo appuntamento, intitolato "Incontri a Villapiana – Riuso dell’abbigliamento e economia circolare”, si terrà venerdì 27 marzo, dalle 18.15 alle 19.30, presso la SMS Generale. L’incontro è a partecipazione gratuita ed è aperto agli abitanti del quartiere Villapiana La Rusca e a tutti i cittadini di Savona e del territorio interessati.



L’incontro sarà dedicato ai temi del riuso dell’abbigliamento, dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale e sociale, con particolare attenzione alle esperienze nate sul territorio savonese.



Interverranno Serena Folco e Pietro Rosso, operatori della Caritas Savona–Noli e fondatori del progetto Sfuso Diffuso, che presenteranno il nuovo progetto dell’Emporio di Scambi e di Idee, nato a Villapiana in via dei Cambiaso 3. L’iniziativa si propone come risposta sia alla povertà relazionale sia al fenomeno del sovraconsumo di abbigliamento, promuovendo pratiche di scambio, riuso e condivisione. Durante l’incontro saranno inoltre illustrate diverse attività e iniziative sviluppate nel savonese sul tema del vestiario, del riuso e dell’economia circolare.



Interverrà inoltre Moreno Vallarino, presidente della cooperativa Solida, che offrirà una panoramica sulla raccolta dell’abbigliamento usato a Savona, presentando i dati degli ultimi anni e illustrando le attuali modalità del servizio. Sarà inoltre evidenziato l’impegno della cooperativa nel favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di fragilità.



Il ciclo "Incontri a Villapiana" nasce con l’obiettivo di offrire momenti di informazione e confronto su temi concreti che riguardano la vita del quartiere e della comunità, favorendo la partecipazione e la consapevolezza dei cittadini.