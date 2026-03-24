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Sport | 24 marzo 2026, 17:00

Albissola, l'associazione MTTF Asd Tennis Club si aggiudica la concessione dell'impianto di via Garbarino

Punteggio più alto rispetto ai concessionari uscenti Asd Tennis Club Alba Docilia

Albissola, l'associazione MTTF Asd Tennis Club si aggiudica la concessione dell'impianto di via Garbarino

L'associazione sportiva MTTF Asd Tennis Club si è aggiudicata la gestione dell'impianto con i campi da tennis comunali di via Garbarino ad Albissola Marina.

Dopo anni di attività dell'Asd Tennis Club Alba Docilia la struttura passa così di mano alla società che gestisce già i campi di via degli Orti.

All'esito del bando di gara l'associazione MTTF ha ottenuto un punteggio più alto rispetto ai concessionari uscenti che potrebbero optare per un ricorso al Tar.

"Non ce lo aspettavamo, comunque i punteggi erano migliori dei nostri" ha spiegato il presidente dell'Asd Tennis Club Alba Docilia  Franco Pisu.

Luciano Parodi

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