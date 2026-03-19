Milano-Sanremo 2026, modifiche alla viabilità a Savona per il passaggio della corsa

Cambi alla viabilità per la Milano-Sanremo, e la Milano-Sanremo, Women. Sabato 21 marzo 2026 la città sarà attraversata dalla 117ª edizione della Milano-Sanremo, preceduto anche dal passaggio della seconda edizione della Milano-Sanremo Women.

Per consentire il regolare svolgimento della gara il Comune ha disposto una serie di provvedimenti temporanei alla viabilità cittadina, in seguito alle richieste degli organizzatori e alle indicazioni della Prefettura di Savona, della Provincia e della Regione Liguria.

Il percorso della corsa attraverserà diverse vie cittadine: lungomare Matteotti, piazza Leon Pancaldo, via Gramsci, corso Mazzini, via Montenotte, corso Colombo, corso Vittorio Veneto e via Nizza, fino al confine comunale con Vado Ligure.

Considerata la portata internazionale della corsa e la presenza della carovana sono state adottate specifiche limitazioni alla circolazione e alla sosta, soprattutto nelle strade più strette o con arredo urbano che potrebbecreare intralcio al passaggio della competizione.

In particolare, per la giornata di sabato21 marzo sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle ore 7 e fino al passaggio completo dei veicoli della corsa in alcune zone della città. Il provvedimento riguarderà via Montenotte (nel tratto tra corso Mazzini e corso Colombo), corso Colombo (tra via Montenotte e via Guidobono lato mare), piazza Leon Pancaldo nel settore compreso tra via Berlingeri e via Paleocapa, alcuni stalli motocicli di via Gramsci e parte di via Nizza sul lato mare.

In via Montenotte, inoltre, due posti auto all’altezza del civico 130 resteranno occupati fino alle ore 18 del 23 marzo per consentire il ripristino di un dehors rimosso in occasione del passaggio della gara.