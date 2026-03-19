Arrivano la "Sanremo Women" e la "Milano-Sanremo" ecco tutti i doppi orari dei passaggi nel savonese

Il passaggio sotto casa. La Milano-Sanremo di ciclismo, prevista sabato 21 marzo, anche in questa edizione con partenza a Pavia, per gli appassionati e non, grandi e piccini, è il momento speciale nel cui si può stare sulla strada ad attendere il passaggio dei corridori.

Durerà una trentina di secondi quel momento, forse anche di più, ma anche solo l'attesa o il chiacchiericcio del "stanno per arrivare" o i commenti su dove stanno transitando non possono mancare.

Come lo scorso anno però i transiti saranno due.

Partirà infatti da Genova la Milano-Sanremo Women (Genova-Sanremo in realtà. ndr) alle 10.40 e nel savonese le cicliste arriveranno a Varazze tra le 11.30 (se manterrano i 43 km/h) e le 11.35 (38 km/h), a Savona tra le 11.46 e le 11.52, a Finale tra le 12.19 e le 12.29, ad Albenga tra le 12.44 e le 12.56. A Sanremo invece arriveranno al traguardo tra le 14.18 e le 14.41. Con le strade che saranno chiuse mezz'ora prima.

La carovana maschile (il percorso quest'anno tornerà ad essere di 296 km, lo scorso anno erano 289 i km) inizierà a passare a Varazze tra le 14.05 (46 km/h) e le 14.28 (42 km/h), a Savona tra le 14.19 e le 14.43, a Finale tra le 14.50 e le 15.17 e ad Albenga tra le 15.12 e le 15.41. L'arrivo a Sanremo in via Roma è previsto tra le 16.37 e le 17.14 circa.

La sospensione della circolazione o la limitazione della stessa non può comunque avere una durata superiore a 30 minuti, prima del passaggio della corsa alla media più veloce, e ha durata fino al momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile indicante “fine gara ciclistica”.

Questa mattina comunque è stato svolto un vertice in Prefettura del Comitato Operativo di Viabilità e il coordinamento delle Forze di Polizia, presieduti dal Prefetto Carlo De Rogatis, nel quale è stato analizzato l’impatto della gara sul traffico e le misure di sicurezza necessarie. Il doppio transito delle due corse infatti ha portato nella riunione a trattare il tema della viabilità cercando di ridurre i possibili disagi nei tratti stradali interessati dalla competizione.

Tutti i comuni interessati dal transito hanno predisposto le ordinanze con le chiusure stradali mezz'ora prima dei due transiti e i divieti posizionati sulle strada.

I favoriti? Senza dubbio il campione del mondo Tadej Pogacar che ha solo come tabù proprio la Classicissima nonostante un palmares straordinario. 12esimo nel 2020, 5° nel 2022, 4° nel 2023, 3° nel 2024 e ancora terzo nel 2025. Sarà quest'anno l'occasione giusta? Nelle ultime settimane ha provato il provato il percorso, soprattutto la Cipressa (migliorando il suo record di scalata a 8' 51''.ndr) e il Poggio insieme all'ex ciclista dianese Nicolò Bonifazio. Tra i papabili alla vittoria finale il vincitore delle edizioni 2023 e 2025 Mathieu Van der Poel. Come outsider oltre a un Wout Van Aert che ha annunciato nei giorni scorsi di non essere tra i favoriti ma di puntare alla vittoria come già gli era successo nel 2020, come portacolori italiano Filippo Ganna che nelle edizioni 2023 e 2025 ha raggiunto il secondo gradino del podio. Che sia la volta buona? Da non escludere poi l'arrivo in volata con Jasper Philipsen e Matthew Brennan su tutti e i classici outsider che non possono mancare. Attenzione per esempio a Tom Pidcock, fresco vincitore ieri della Milano-Torino.

In allegato anche le cronotabelle con tutti i passaggi orari sia della gara femminile che maschile.