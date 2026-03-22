Alassio, alla Granfondo Muretto MTB trionfano tra gli élite Davide Foccoli e Bettina Janas

Grande partecipazione e spettacolo ad Alassio per la GF Muretto di Alassio MTB – Memorial Simone Rossi, giunta alla sua 17ª edizione, appuntamento ormai classico e molto atteso che inaugura il circuito Nord Ovest MTB e vale anche come prova della Coppa Lombardia.

Questa mattina, con partenza proprio davanti al celebre Muretto, sono stati centinaia gli atleti protagonisti di una gara intensa e suggestiva, capace di unire sport e territorio in uno scenario unico tra la Baia del Sole e l'anfiteatro collinare alassino.

Il percorso, spettacolare e tecnico, si è sviluppato su 35 km con 1.300 metri di dislivello tra i sentieri della baia, valorizzando pienamente la rete sentieristica. Tra i passaggi più suggestivi lo splendido sentiero Vipera, fino all’arrivo scenografico direttamente sulla spiaggia di Alassio, dove al largo si potevano ammirare le evoluzioni delle imbarcazioni impegnate nel terzo giorno di regate della Settimana della Vela d’ Altura.

Per quanto riguarda la classifica, in campo maschile, tra gli élite, la vittoria è andata a Davide Foccoli, seguito da Gianantonio Mazzola e Antonio Folcarelli. Nella categoria élite femminile si è invece imposta Bettina Janas, davanti a Giorgia Stegagnolo e Nicoletta Ferrero.

La GF Muretto di Alassio MTB – Memorial Simone Rossi è organizzata da Alassio For Fun, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, in sinergia con la Rete di Destinazione Alassio e con il finanziamento del CLT attraverso la tassa di soggiorno. Fondamentale, come ogni anno, il contributo di sponsor e volontari che hanno reso possibile questo grande e meraviglioso evento.

Oltre alla competizione sportiva, grande partecipazione anche per il Village della manifestazione, che con stand gastronomici e l’animazione musicale a cura di Giacomo Aicardi ha animato Piazza Partigiani trasformandola in un punto di incontro tra costa ed entroterra. Tra i protagonisti lo stand dell’Associazione Antiche Vie del Sale con il progetto “Strade del Mare”, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, dedicato alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico dei piccoli comuni dell’entroterra ligure.

A fare da cornice a questo straordinario fine settimana di sport, anche il passaggio ieri della Classicissima Milano-Sanremo: un anno fa Tadej Pogačar aveva impreziosito con la propria firma il Muretto e proprio ieri ha conquistato la vittoria che inseguiva da tempo e che neanche la rovinosa caduta a 32 km dall’arrivo ha potuto impedire.