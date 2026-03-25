Invecchiamento attivo e salute cognitiva: al centro anziani di Pietra Ligure il progetto "Memory Training"

Ha preso il via giovedì 19 marzo, presso il Centro Anziani Comunale Auser/Insieme di Pietra Ligure, il progetto Memory Training (MT), percorso di allenamento delle funzioni cognitive dedicato alla cittadinanza.

L'iniziativa è promossa dall'Ambito Territoriale Sociale n. 5 Finalese, finanziata interamente da Regione Liguria, realizzata dalla Cooperativa Anteas in collaborazione con l'Associazione Auser di Savona e patrocinata dal Comune di Pietra Ligure.

Il percorso si articola in dieci incontri settimanali, della durata di un'ora e mezza e prevedono sessioni di mnemotecnica, problem-solving e esercizi di gruppo per stimolare tutte le informazioni cognitive, con l'obiettivo di fornire consigli utili per modificare, anche solo di poco, le abitudini quotidiane e vivere meglio, puntando a stimolare le prestazioni neuropsicologiche e favorire al contempo la socializzazione, l'autostima e la fiducia in sé dei partecipanti.

Gli incontri si tengono ogni giovedì mattina presso i locali del Centro Anziani Comunale di piazza Antonio Gramsci (lato Ponente Stazione FS).

Informazioni e iscrizioni: Associazione AUSER Savona (tel. 019.8335492), Cooperativa ANTEAS (anteassavona@libero.it /800.555315), dott. Gabriele Olivieri (olivierigabriele@tiscali.it /339.7430271).

“Siamo particolarmente soddisfatti per l'avvio di questo progetto focalizzato sul prendersi cura della propria mente per migliorare la qualità della vita quotidiana. Come Amministrazione comunale, ci tenevamo moltissimo a portare questa importante iniziativa a Pietra Ligure, anche in considerazione del fatto che il nostro centro anziani comunale è tra i più frequentati dell'Ambito Territoriale Sociale n. 5 Finalese e conta un numero di iscritti sempre in crescita e che ha ormai superato abbondantemente i 300 soci - commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l'assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino - Siamo da sempre estremamente attenti ai temi dell'invecchiamento attivo e della prevenzione dei disturbi legati alla sfera cognitiva e il progetto 'Memory Training' non è un intervento isolato ma parte di una visione strategica più ampia di welfare locale che ci caratterizza, poiché siamo convinti che il benessere di una comunità passi necessariamente attraverso la cura della sua memoria storica e dei suoi concittadini diversamente giovani. Il centro anziani comunale è, per la nostra amministrazione, un vero fiore allocchiello cui non manchiamo mai di prestare attenzione e destinare risorse, poiché rappresenta uno spazio vitale di aggregazione e resilienza sociale fondamentale per la nostra comunità".