Il ciclone "Deborah" si abbatte sulla Liguria. A Loano, nella notte, raffiche di vento record a 127 km/h

Giornata decisamente dal sapore invernale quella di oggi sul Savonese e su tutta la Liguria, a causa del ciclone "Deborah", una profonda depressione di origine artica che sta sferzando la regione con un'intensità fuori dal comune.

Il dato più impressionante arriva dal ponente, dove la furia del vento ha raggiunto il suo apice: alla Marina di Loano è stata registrata una raffica record di 127 km/h durante la notte. Questa ondata di maltempo, scatenata da una saccatura polare in lento spostamento verso il meridione, ha attivato fortissime correnti di tramontana che hanno superato i 100 km/h non solo sui crinali montuosi, ma localmente anche lungo le località costiere, portando venti di burrasca forte su tutti i settori regionali.

Nonostante la violenza delle raffiche, l'irruzione di aria fredda e secca ha garantito in compenso cieli tersi e una visibilità eccezionale, mantenendo l'umidità su valori molto bassi. Tuttavia, il prezzo da pagare è stato un crollo verticale delle temperature, specialmente nei valori massimi, che ha riportato il clima su standard considerati anche dal centro meteo regionale di Arpal più consoni a mesi invernali che al fine di marzo.

Mentre la costa gode di ampie schiarite, una nuvolosità più compatta insiste sui versanti padani del Centro-Levante, sebbene sia destinata a dissolversi entro la serata. Il mare, nel frattempo, rimane molto mosso o agitato al largo.

Fortunatamente, il picco di "Deborah" è destinato a esaurirsi a breve. Nel fine settimana è infatti previsto un miglioramento, a partire già dalla giornata di domani, venerdì 27 marzo, quando persisteranno venti forti al mattino ma con una graduale attenuazione della ventilazione a partire dal pomeriggio. Il graduale allontanamento del ciclone favorirà, nella giornata di sabato 28 marzo, una decisa ripresa delle temperature, con massime che toccheranno i 18°C a Savona e La Spezia. La tendenza per la giornata di domenica è verso una stabilizzazione ulteriore con cieli soleggiati e venti deboli a regime di brezza, segnando il ritorno a un contesto pienamente primaverile.

Come leggere il grafico (Marina di Loano, ultime 48 ore):

La linea blu indica la velocità media del vento

La linea rossa tratteggiata indica le raffiche, cioè i picchi più intensi

Le frecce nere indicano la direzione del vento

L’asse verticale mostra la velocità in km/h, quello orizzontale il tempo.

Quando la linea rossa sale molto sopra la blu, il vento ha raffiche improvvise e intense, anche se la velocità media è più bassa.