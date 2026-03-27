Savona, il biglietto da visita che non convince: “Zona di Levante nel degrado, tra abbandono e mezzi pesanti”

Riceviamo e pubblichiamo queste considerazioni da parte di un lettore.

“Gentile Direttore,

proprietario di una seconda casa ed affascinato fin da bambino della città di Savona, sono letteralmente sconvolto dalla 'bruttezza' della zona in corrispondenza dell’ingresso in città provenendo da Levante.

È mai possibile che tutta quella zona sia una tale accozzaglia di ruderi disabitati ed abbandonati, nonché una raccolta di ciarpame metallico arrugginito e pericolante ?

Che dire poi del traffico pazzesco di mezzi pesanti che escono ed entrano dal casello di Albisola per risparmiare 2 (due) euro di pedaggio?

Ho una semplice e gratuita soluzione perlomeno per il traffico: perché il Sindaco di Savona non dispone controlli stradali da parte della Polizia Locale all’altezza dell’Assonautica, che verifichi se i mezzi pesanti siano in perfetta regola per la circolazione?

Sono certo che il tempo 'perso' per i controlli scoraggerebbe gli autotrasportatori dall’usare il casello di Albisola!

Per quanto riguarda i ponteggi fatiscenti e le pericolanti funivie, temo che dovremo aspettare che capiti un incidente…

Roberto Grosso”