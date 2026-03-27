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Attualità | 27 marzo 2026, 10:57

Massimino, inaugurati nuova illuminazione e videosorveglianza per la sicurezza del paese

L’inaugurazione si è svolta ieri alla presenza del sindaco Paoletta, dell’assessore regionale Ripamonti e della consigliera regionale Foscolo

Massimino, inaugurati nuova illuminazione e videosorveglianza per la sicurezza del paese

Ieri sera Massimino ha vissuto un momento simbolico e concreto per la comunità: l’accensione dei nuovi lampioni pubblici e delle telecamere di videosorveglianza, un intervento realizzato dal Comune anche grazie al contributo regionale destinato ai piccoli comuni con meno di 3mila abitanti.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Paoletta, l’assessore regionale Ripamonti e la consigliera regionale Foscolo, anche consigliere comunale a Massimino.

Un’occasione per illustrare alla cittadinanza il progetto che punta a rafforzare la sicurezza urbana e a valorizzare il territorio, migliorando la qualità della vita dei residenti.

Graziano De Valle

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