Vento forte nel savonese, caduta rami a Celle ai Piani e alla Natta

Il forte vento che sta imperversando nelle ultime ore nel savonese non ha risparmiato Celle.

Nella notte sono state diverse le cadute dei rami degli alberi tra la località Natta nei pressi del Palazzetto dello Sport e ai Piani.

È stata transennata inoltre l'area vicina ai giardini comunali di via Genova per via di alcuni rami penzolanti.

Sul posto sono intervenute la protezione civile e i vigili del fuoco per risolvere le problematiche che comunque non hanno creato particolari problemi alla viabilità.