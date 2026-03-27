Incendio boschivo a Urbe, situazione sotto controllo (FOTO)

Sarebbe sotto controllo l’incendio boschivo divampato nella notte nella zona di Urbe.
L’allarme è stato lanciato poco prima della mezzanotte tra Vara Superiore e Vara Inferiore.
Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Cairo e Sassello, oltre che dalla sede centrale di Savona, nonché la Protezione civile.
Il fronte di fiamma è molto esteso, anche a causa del forte vento, ma al momento non risultano abitazioni coinvolte.
Questa mattina è atteso sul posto il direttore delle operazioni di spegnimento, che valuterà la situazione ed eventualmente l’attivazione dei mezzi aerei.
AGGIORNAMENTI IN CORSO