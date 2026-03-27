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Cronaca | 27 marzo 2026, 07:33

Incendio boschivo a Urbe, situazione sotto controllo (FOTO)

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e la Protezione civile

Sarebbe sotto controllo l’incendio boschivo divampato nella notte nella zona di Urbe.

L’allarme è stato lanciato poco prima della mezzanotte tra Vara Superiore e Vara Inferiore.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Cairo e Sassello, oltre che dalla sede centrale di Savona, nonché la Protezione civile. 

Il fronte di fiamma è molto esteso, anche a causa del forte vento, ma al momento non risultano abitazioni coinvolte.

Questa mattina è atteso sul posto il direttore delle operazioni di spegnimento, che valuterà la situazione ed eventualmente l’attivazione dei mezzi aerei.

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