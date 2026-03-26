Furia del vento ad Albenga: viale Martiri della Foce chiuso per distacco di intonaco dalla caserma Turinetto

Il forte vento continua a battere sul savonese, dove nelle ultime ore si sono registrati danni e numerosi interventi dei soccorsi. Tra le situazioni più significative si registra quanto accaduto ad Albenga, dove un’attività del centro ha subito conseguenze pesanti.

Nel mirino delle raffiche è finito il bar Mina di viale Martiri della Libertà, uno dei punti più frequentati della città. Durante la notte, il dehors esterno, una struttura stabile che ospitava tavoli e sedie, è stato completamente distrutto dalla furia del vento. I proprietari si sono trovati davanti all’amara sorpresa questa mattina, rilevando al loro arrivo ben poco della struttura.

Disagi anche in viale Martiri della Foce, chiuso fino alle 12 a causa del distacco di intonaco dalla cisterna dell’acqua in cima alla caserma Turinetto.

Sempre ad Albenga, un grosso pino è caduto sul lungomare Colombo, all’altezza del Circolo Navale, di fronte al campeggio, a causa del forte vento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per rimuovere l’albero, che ostruiva il passaggio delle auto, e la polizia locale, che ha messo in sicurezza l’area e regolato la viabilità. Fortunatamente, nessun ferito.

Quello di Albenga è solo uno degli episodi legati all’ondata di maltempo che sta interessando la provincia. I vigili del fuoco di Savona sono stati impegnati per tutta la notte in una serie di interventi legati soprattutto a piante e rami pericolanti, resi instabili dalle forti raffiche.

La situazione resta sotto monitoraggio, mentre si contano i danni e proseguono gli interventi per la messa in sicurezza delle aree più esposte.