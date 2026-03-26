Savona, intervento dei Carabinieri in Piazza Mameli: auto fermata, traffico bloccato

Ha destato curiosità tra i passanti l’intervento delle forze dell’ordine avvenuto poco prima delle 12.00 in Piazza Mameli, nel cuore di Savona.

Due pattuglie dei Carabinieri sono intervenute per bloccare un’auto, interrompendo temporaneamente la circolazione stradale nella centrale piazza cittadina.

L’operazione si è svolta sotto gli occhi di numerosi cittadini, attirando l’attenzione di chi si trovava nella zona.

Sul posto sono giunte a supporto anche pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Locale.

L'auto non si sarebbe fermata all'alt dei carabinieri e inseguita in via Paleocapa per poi essere bloccata in piazza. L'autista e la passeggera sarebbero stati sotto effetto di stupefacenti.