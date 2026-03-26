Lutto per Savonanews e per il gruppo MoreNews: ci ha lasciati nonna Pina, la mamma della nostra direttrice

“Mami, sei stata e continuerai ad essere il mio esempio, una mamma meravigliosa, una moglie splendida e una nonna super, ma soprattutto una donna indipendente, forte, onesta, caparbia e allo stesso tempo amorevole, sensibile, un pilastro della nostra famiglia. Il tuo sorriso riempie il mio cuore e il tuo ricordo illuminerà sempre il mio cammino. Sei la mia leonessa e non avrei potuto desiderare mamma migliore. Sei la mia stella, brillante e vanitosa, la più bella di tutte, perfetta perché piena d’amore. Sono orgogliosa di te, ciao mitica nonna Pina, ciao mami mia“. E' con queste parole che la direttrice di Savonanews e di tutte le testate del gruppo editoriale MoreNews, Barbara Pasqua, saluta la sua mamma Pina Giuseppina Floris, deceduta all'ospedale Carle di Cuneo, dove si trovava ricoverata da qualche settimana.

Nata a Cuneo nel 1939, Giuseppina Floris era sempre vissuta a Fossano con la sua famiglia e già da adolescente aveva trovato lavoro al Bottonificio Fossanese. Grande lavoratrice, empatica e grintosa, era diventata presto caporeparto. Poi l’incontro e l'amore con Guido Pasqua, la nascita di Barbara e la decisione di aprire l’attività che aveva sempre sognato.

È nato così Il Nodo, in viale Vallauri a Fossano, negozio di tendaggi ed arredamento che era diventato presto un punto di riferimento per tutta la comunità fossanese e dove lei stessa progettava e confezionava le tende. Nonna meravigliosa, dopo l’arrivo dei nipoti Nicola e Ginevra, è meritatamente andata in pensione, ma insieme a Guido è sempre rimasta attiva e impegnata, dando una mano alla figlia Barbara e al genero Enrico nella loro attività.

Insieme hanno attraversato tutta la provincia di Cuneo portando in centinaia di sagre ed eventi, con orgoglio, lo striscione e la voce di Targatocn, negli anni in cui la testata stava iniziando a muovere i primi passi e a farsi conoscere.

Per tutti noi giornalisti e dipendenti del gruppo, Pina e Guido sono e resteranno sempre una presenza preziosa, un esempio bello e insostituibile.

Giuseppina amava gli animali, soprattutto i gatti, ed era tifosissima di volley, sport che conosceva e amava fin dai tempi in cui la figlia Barbara giocava nelle giovanili del Fossano. Fintanto che le sue condizioni di salute glielo hanno permesso, non ha perso un solo incontro delle Gatte del Cuneo Granda volley al palazzetto dello sport. Da un paio di anni Giuseppina e Guido non vivevano più a Fossano. Si erano trasferiti a Cuneo per andare ad abitare insieme alla figlia Barbara, al genero e alla nipote Ginevra. Ieri 25 marzo il decesso, circondata dall'amore della sua famiglia. Lascia il marito Guido, la figlia Barbara con Enrico, i nipoti Ginevra e Nicola con Cosima e i pronipoti Athanasius e Maria, oltre ai consuoceri.

La famiglia ci tiene a ringraziare il Pronto Soccorso e il reparto di Medicina d’urgenza per la grande professionalità ed umanità dimostrate. Ringrazia il reparto di Geriatria ed in particolare il dottor Silvio Raspo e la dottoressa Paola Cena con tutti i medici, infermieri e oss che si sono occupati in maniera eccezionale non solo di Giuseppina, ma di tutta la famiglia in questi giorni di grande dolore. Il funerale, partendo dalle Camere mortuarie dell'ospedale Carle, verrà celebrato venerdì 27 marzo alle 10 nella Chiesa di Sant'Ambrogio, dove il 12 aprile alle 11 ci sarà la Messa di suffragio e il 26 aprile, sempre alle 11, quella di Trigesima.

La famiglia non chiede fiori ma opere di bene in ricordo della loro cara defunta.