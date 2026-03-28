Savona, per la comunità musulmana una moschea con scuola privata per i bambini a Villapiana

"Chiediamo il sostegno di tutti: anche un piccolo contributo può fare la differenza". La Lega Culturale Islamica Italo-Araba in Savona si è affidata ai social e ad un volantino, che sta distribuendo in città, con l'obiettivo di raccogliere i fondi per l'acquisto e la realizzazione di una moschea nel quartiere di Villapiana, in via Cosseria 18, vicino ai Giardini delle Trincee.

Per l'acquisto del locale è prevista una spesa di 400mila euro a cui si aggiungono 39 mila euro per le spese notarili e 20mila per i lavori di sistemazione degli spazi.

"La comunità musulmana di Savona sta cercando di acquistare un nuovo spazio da destinare a moschea e centro culturale islamico - dice un post - Condividete e partecipate per aiutarci a realizzare questo importante progetto per la nostra comunità".

L'immobile si trova nella parte bassa di Villapiana e nel volantino si vengono spiegati i motivi del progetto che, oltre alla moschea, prevede un Imam dedicato e stabile, la creazione di una direzione e di una scuola privata per insegnare ai bambini e l'organizzazione di eventi culturali e religiosi; in fondo al volantino il codice Iban al quale versare la donazione.