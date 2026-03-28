Il Movimento Indipendenza confluisce con Vannacci. Marabello: "Una vera novità nella politica italiana, una destra sociale, sovranista e identitaria"

Dopo la riunione di ieri (venerdì 27 marzo,ndr) l'esecutivo nazionale del Movimento Indipendenza ha ratificato una decisione che segna una svolta storica per l'associazione. Dando seguito al documento preparato dall'on. Gianni Alemanno si è deciso di confluire in Futuro Nazionale, entrando a pieno titolo nella fase costituente del nuovo partito di destra del generale Roberto Vannacci.

"Ho condiviso questa scelta come vice coordinatore regionale di Indipendenza insieme al Coordinatore Alessandro Rosson (già candidato governatore della Regione Liguria) e all'altro vice Emilio Iacopi e ho dato l'approvazione della Liguria a questa operazione che è la vera novità nel panorama politico italiano - racconta il cerialese Fabrizio Marabello - Il prossimo 31 marzo a Roma si svolgerà una conferenza stampa insieme all'onorevole Vannacci per illustrare nel dettaglio, tempistiche, modalità e obiettivi. I circoli di Indipendenza già costituiti sul territorio ligure si trasformeranno in circoli di Futuro Nazionale in attesa del congresso che si svolgerà nel mese di giugno".

Nel luglio 2024 il generale Vannacci (già eletto europarlamentare nelle file della Lega come indipendente) fu il protagonista dell’ultima giornata di Orvieto24, Forum dell’Indipendenza Italiana organizzato dal Segretario Nazionale del Movimento Indipendenza Gianni Alemanno. "Vannacci era stato invitato a confrontarsi sul tema 'Sfida al politicamente corretto' e, in maniera più ampia, sul sovranismo e la remigrazione. Temi che oggi sono sempre attuali e che, ancora di più, ci vedono uniti" sottolinea ancora Marabello.

"Si parte dunque, con enorme entusiasmo, da un progetto politico che rappresenta la vera destra sociale, sovranista e identitaria. Una formazione che si propone come una destra fiera, orgogliosa e decisa, che non si vergogna di fare la destra e che mira a distinguersi dalle posizioni ritenute troppo moderate o slavate di altri partiti" chiosa il rappresentante savonese.