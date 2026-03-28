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Savona | 28 marzo 2026, 10:00

La Croce Bianca e il servizio civile: 8 i posti a disposizione

La durata del servizio civile è di 12 mesi con un impegno medio settimanale di 25 ore e un contributo mensile di 520 euro

La Croce Bianca e il servizio civile: 8 i posti a disposizione

La Croce Bianca di Savona lancia la campagna per il servizio civile.

"Hai tra i 18 e i 25 anni? Ti aspettiamo in pubblica assistenza" dicono dalla Croce savonese.

La durata del servizio civile è di 12 mesi con un impegno medio settimanale di 25 ore e un contributo mensile di 520 euro.

"Abbiamo in totale 8 posti di cui 3 per ragazzi con minori opportunità. I turni saranno di 5 ore al giorno per 5 giorni lavorativi e saranno o mattino o pomeriggio . spiega il milite Luca Briano - Faranno il corso per soccorritore e svolgeranno servizio in ambulanza per servizi ordinari e di urgenza. Lo svolgimento del servizio civile dà anche dei punteggi per eventuali concorsi pubblici".
 

Luciano Parodi

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